Was ist ein Domainname?

Ein Domainname ist eine Textzeichenfolge für eine alphanumerische IP-Adresse und wird verwendet, um auf eine Website über die Client-Software zuzugreifen. Einfach ausgedrückt ist ein Domainname der Text, den ein Benutzer in ein Browserfenster eingibt, um eine bestimmte Website zu erreichen. Der Domainname für Google lautet beispielsweise „google.com“.

Die tatsächliche Adresse einer Website ist eine komplexe numerische IP-Adresse (z. B. 103.21.244.0). Dank DNS können Benutzer jedoch benutzerfreundliche Domainnamen eingeben und zu den gesuchten Websites geroutet werden. Dieser Vorgang wird als DNS-Lookup bezeichnet.

Wer verwaltet Domainnamen?

Alle Domain-Namen werden von Domain Registries verwaltet, die Reservierung von Domain-Namen an Registrare delegieren. Jeder, der eine Website erstellen möchte, kann einen Registrar wählen , um einen Domainnamen zu registrieren, und derzeit gibt es über 300 Millionen registrierte Domainnamen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Domainnamen und einer URL?

Eine URL (Uniform Resource Locator), manchmal auch als Webadresse bezeichnet, enthält den Domainnamen einer Site sowie andere Informationen, einschließlich des Protokolls und des Pfads. Ein Beispiel: In der URL „https://cloudflare.com/learning/“ ist „cloudflare.com“ der Domainname, während „https“ das Protokoll und „/learning/“ der Pfad zu einer bestimmten Seite auf der Website ist.

Wie setzen sich Domainnamen zusammen?

Domainnamen werden normalerweise in zwei oder drei Teile unterteilt, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind. Beim Lesen von rechts nach links wechseln die Bezeichner in Domainnamen von den allgemeinsten zu den spezifischsten. Der Abschnitt rechts vom letzten Punkt in einem Domainnamen ist die Top-Level-Domain (TLD). Dazu gehören die „generischen“ TLDs wie „.com“, „.net“ und „.org“ sowie länderspezifische TLDs wie „.uk“ und „.jp“.

Links von der TLD befindet sich die Domain der zweiten Ebene (2LD). Wenn sich links von der 2LD etwas befindet, wird dies als Domain der dritten Ebene (3LD) bezeichnet. Schauen wir uns einige Beispiele an:

Für den US-Domainnamen von Google „google.com“:

„.com“ ist die TLD (am allgemeinsten)

„google“ ist die 2LD (am spezifischsten)

Für den Domainnamen von Google UK gilt jedoch „google.co.uk“:

„.com“ ist die TLD (am allgemeinsten)

„.co“* ist die 2LD

„google“ ist die 3LD (am spezifischsten)

*In diesem Fall gibt die 2LD den Organisationstyp an, der die Domain registriert hat (.co in Großbritannien gilt für Websites, die von Unternehmen registriert wurden)

So schützen Sie einen Domainnamen

Sobald ein Domainname bei einem Registrar registriert wurde, ist dieser Registrar dafür verantwortlich, den Registranten über das Ablaufen der Domain zu benachrichtigen. Er muss ihm die Möglichkeit zur Verlängerung geben, damit der Registrant seinen Domainnamen nicht verliert. In einigen Fällen nutzen Registrare die abgelaufenen Domainnamen ihrer Nutzer aus, indem sie diese Domains unmittelbar nach dem Auslaufen kaufen und sie dann zu einem exorbitanten Preis an den ursprünglichen Registrator zurückverkaufen.

Es ist wichtig, einen ehrlichen und vertrauenswürdigen Registrar wie Cloudflare Registrar zu wählen, um solchen unlauteren Praktiken zu entgehen.