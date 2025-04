Link zum Artikel kopieren

Was ist Round-Robin-DNS?

Round-Robin-DNS ist eine Load-Balancing-Technik, bei der das Load-Balancing von einem DNS-Servertyp namens autoritativer Nameserver, anstatt von einer speziellen Load-Balancing-Hardware erledigt wird. Round-Robin-DNS kann verwendet werden, wenn der Inhalt einer Website oder eines Dienstes auf mehreren redundanten Webservern gehostet wird. Wenn der autoritative DNS-Nameserver nach einer IP-Adresse abgefragt wird, gibt der Server jedes Mal eine andere Adresse aus und führt dabei eine Rotation aus. Dies ist besonders nützlich, wenn die redundanten Webserver geografisch getrennt sind, was das herkömmliche Load Balancing schwierig macht. Round-Robin ist bekannt für seine einfache Implementierung, hat aber auch beträchtliche Nachteile.

Ein DNS-Server mit aktiviertem Round-Robin verfügt über mehrere unterschiedliche A-Einträge, die jeweils denselben Domainnamen, aber eine andere IP-Adresse haben. Jedes Mal, wenn der DNS-Server abgefragt wird, sendet er die IP-Adresse, mit der er zuletzt geantwortet hat ans Ende der Warteschlange und arbeitet in einer Schleife. Die IP-Adressen in einem Round-Robin-DNS-Server sind wie Baseballspieler in einem Batting Lineup: Jeder ist einmal dran und rückt dann ins hintere Ende der Schlange zurück.

Was sind die Nachteile des Round-Robin DNS?

Die Round-Robin-Methode bietet nicht immer ein gleichmäßiges Load Balancing, da sowohl DNS-Caching als auch clientseitiges Caching durchgeführt werden. Wenn ein Benutzer eine DNS-Abfrage an einen rekursiven Resolver mit besonders hohem Traffic für eine bestimmte Website durchführt, speichert dieser Resolver die IP der Website zwischen (Caching) und sendet möglicherweise eine große Menge an Datenverkehr an diese eine IP.

Ein weiterer Nachteil ist, dass Round-Robin nicht die Zuverlässigkeit einer Website garantieren kann. Wenn einer der Server ausfällt, behält der DNS-Server die IP-Adresse dieses Servers weiterhin in der Round-Robin-Rotation bei. Wenn also 6 Server vorhanden sind und einer offline geschaltet wird, wird jedem sechsten Benutzer der Dienst verweigert. Darüber hinaus berücksichtigt Round-Robin-DNS weder die Serverlast noch die Transaktionszeit, die geografische Entfernung und andere Faktoren, für die die herkömmliche Lastverteilung konfiguriert werden kann.

Einige moderne Round-Robin-Dienste verfügen über Methoden, um einigen dieser Nachteilen entgegenzuwirken, z. B. die Fähigkeit, nicht reagierende Server zu erkennen und sie aus der Round-Robin-Rotation zu entfernen. An dem Caching-Problem führt jedoch kein Weg vorbei. Viele DNS-Provider, wie z. B. Cloudflare DNS, unterstützen Round-Robin-DNS.