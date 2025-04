Link zum Artikel kopieren

Wie Sie einen Domain-Name-Registrar wählen

Jede Website benötigt einen Domain-Namen. Domain-Namen werden über Domain-Name-Registrare erworben. Es gibt viele Domain-Name-Registrare auf dem Markt und auf den ersten Blick scheinen sie identische Dienste anzubieten. Der Kauf einer Domain ist jedoch mit wiederkehrenden Kosten verbunden, die im Laufe der Zeit in die Höhe schnellen können. Und Website-Besitzer müssen die Kontrolle über ihre Domain behalten und sicher bleiben, um ihre Online-Präsenz und Marke zu schützen. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, müssen Sie unbedingt den besten Domain-Name-Registrar für den eigenen Anwendungsfall wählen.

Bei einem Domain-Name-Registrar sind mehrere Faktoren zu beachten, darunter Namensverfügbarkeit, Preise, Ablaufzeiten und Sicherheit. Für die meisten Unternehmen und Website-Betreiber stehen die Kosten wahrscheinlich an erster Stelle, doch auch die anderen Bereiche (die unten näher erläutert werden) sind von entscheidender Bedeutung.

Was macht ein Domain-Name-Registrar?

Domain-Name-Registrare sind Unternehmen, die es Menschen und Organisationen ermöglichen, Domain-Namen zu registrieren. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hat Hunderte von Unternehmen autorisiert, als Domain-Name-Registrare zu fungieren, von denen jedes ein eigenes spezielles Preismodell, Featureset und eigene Sicherheitsprotokolle hat.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Domain-Name-Registrars Folgendes:

Bietet der Registrar den gewünschten Domain-Namen an?

Diejenigen, die einen Domain-Namen registrieren möchten (Registranten), wissen gewöhnlich, welcher Domain-Name registriert werden soll. Bei der Wahl eines Registrars sollten sie sich als Erstes vergewissern, dass der Registrar den gewünschten Domain-Namen anbietet. Nicht alle Registrare haben Zugang zu denselben Top-Level-Domains (z. B. „.com“, „.net“, „.io“, „.biz“ usw.). Ein guter Registrar sollte über eine anwenderfreundliche Domain-Namenssuche verfügen, anhand der bestätigt werden kann, ob er einen speziellen Domain-Namen registrieren kann oder nicht.

Ehrliche Preisgestaltung ist wichtig

Manche Registrare bieten sehr günstige Domainnamen-Registrierungen an, wobei Sie aber nicht vergessen sollten, das Kleingedruckte zu lesen: Extras wie Domainverlängerung und private Registrierung* können unangemessen teuer sein und werden manchmal sogar als Teil eines Pakets mit eingeschlossen. Für Benutzer, die Domains zu diesen niedrigen Einführungspreisen kaufen, liegt die beste Option oft darin, die Domain zur Verlängerung an einen anderen Registrar zu übertragen, um eine übermäßige Verlängerungsgebühr zu vermeiden.

*Eine private Registrierung ist ein Datenschutzfeature, das es Nutzern ermöglicht, Domains zu registrieren, ohne personenbezogene Informationen in ICANNs WHOIS-Register veröffentlichen zu müssen.

Nehmen Sie sich vor Übertragungsgebühren in Acht

Sobald ein Domain-Name für 60 Tage registriert worden ist, kann er an einen anderen Registrar übertragen werden. Manche Registrare verhängen teure Übertragungsgebühren, um Kunden davon abzubringen, ihre Domains zu übertragen. Das kann ihre Kunden in eine schwierige Lage bringen, wenn sie beschließen, den Registrar zu wechseln und dabei ihren Domain-Namen beizubehalten. Am besten sollte man einen Registrar wählen, der entweder eine sehr kleine oder überhaupt keine Übertragungsgebühr hat.

Sehen Sie sich die Nachlauffristen an

Obwohl die meisten Registrare automatische Verlängerungen anbieten, haben nicht alle eine Nachlauffrist für abgelaufene Domain-Namen. Die Nachlauffrist kann für Kunden hilfreich sein, die das Ablaufdatum verpasst haben. Davon können Nutzer betroffen sein, die die automatische Verlängerung gewählt haben, deren gespeicherte Kreditkarte jedoch abgelaufen ist.

Die Wahl eines Registrars mit einer Nachlauffrist ist unerlässlich für Nutzer, die sicher sein wollen, dass sie ihre Domains nicht verlieren. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass der Registrar nicht versucht, aus abgelaufenen Domains Kapital zu schlagen. Weiteres hierzu folgt.

Nehmen Sie sich vor Registraren in Acht, die aus abgelaufenen Domains Kapital schlagen

Wenn Domain-Namen ablaufen, versteigern die meisten Registrare diese Domains standardmäßig. Vorausgesetzt, dass der Domain-Name nicht stark gefragt ist, kann der vorherige Registrant seinen Domain-Namen gewöhnlich zu einem fairen Preis zurückbekommen.

Manche Registrare durchkämmen jedoch ihre abgelaufenen Domains und legen übermäßig hohe Preise dafür fest, wenn sie glauben, dass der vorherige Registrant oder jemand anderes bereit ist, so viel dafür zu bezahlen. Diese rücksichtslose Praxis kann den Registranten Tausende kosten und es lohnt sich, die Kundenbewertungen zu lesen, um zu sehen, welche Registrare auf diese Weise vorgehen.

Berücksichtigen Sie bei der Registrierung eines Domain-Namens eventuelle Anforderungen an zusätzliche Dienste

Viele Registrare bieten ihren Kunden zusätzliche Dienste an, z. B. Webhosting, private Domain-Namensregistrierung, E-Mail-Hosting, SSL-Zertifikate, Websicherheit, Inhaltsoptimierung und Webdesigndienste. Bei der Wahl eines Registrars sollten Kunden daran denken, an welchen dieser zusätzlichen Dienste sie interessiert sind. Einige Registranten ziehen es vor, alle diese Dienstleistungen von spezialisierten Anbietern zu beziehen, während andere lieber ein einziges Konto bei einem einzigen Anbieter nutzen.

Sicherheit ist wichtig: Schützen Sie sich vor Domain-Name-Hijacking

Unter „Domain-Name-Hijacking“ versteht man die Praxis, die Registrierungsinformationen eines Domain-Namens ohne Wissen des ursprünglichen Registranten zu ändern. Auf diese Weise wird ein Domain-Name auf betrügerische Weise übernommen, oft mit der Absicht, die Domain wieder an das Opfer oder an einen Mitbewerber zu verkaufen.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Domain-Name-Hijacking haben, sollten Sie die Domain-Schutzdienste und Autorisierungsmethoden für Übertragungen eines Registrars gründlich überprüfen. Einige Registrare bieten zusätzliche Sicherheitsebenen (wie Registry- und Registrarsperren) und angepasste Authentifizierungsverfahren an, um das Hijacking von Domain-Namen erheblich zu erschweren.

Denken Sie an die Nutzererfahrung

Die Website eines Registrars sollte leicht zu navigieren und zu benutzen sein. Maßnahmen wie Änderungen von DNS-Einträgen und Übertragungen von Domains sollten intuitiv erfolgen können. Außerdem sollte der Registrar eine gute Kundenbetreuung anbieten. Ein potentieller Kunde sollte eine Supportanfrage erstellen können und auf die Reaktionszeit achten, bevor eine Domain registriert wird. Es empfiehlt sich auch, sich die Wissensdatenbank des Unternehmens oder andere Supportdokumentation. Auch Kommentare anderer Nutzer können bei der Beurteilung der Nutzererfahrung mit einem Registrar hilfreich sein.

Erste Schritte mit einem Domain-Name-Registrar

Bei der Wahl eines Domain-Name-Registrars sollten alle oben dargelegten Features berücksichtigt werden. Kunden sollten Features notieren, die ihnen am wichtigsten sind, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Cloudflare bietet einen benutzerfreundlichen Service, den Cloudflare Registrar, der keine Aufschläge oder Zusatzgebühren erhebt und Domain-Namen zum Selbstkostenpreis verkauft. Cloudflare Registrar lässt sich problemlos in die umfassende Plattform von Cloudflare für Erstellung, Schutz und Beschleunigung von Websites und Anwendungen integrieren.

Suchen Sie jetzt nach verfügbaren Domain-Namen oder erfahren Sie mehr darüber,wie Sie einen Domain-Namen kaufen können.