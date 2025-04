Link zum Artikel kopieren

So schützen Sie Domains, die keine E-Mails versenden

Domains, die keine E-Mails versenden, können immer noch für E-Mail-Spoofing- oder Phishing-Angriffe verwendet werden, aber es gibt bestimmte Arten von DNS-Text (TXT)-Einträgen, mit denen sich Angreifer abwehren lassen. Jeder dieser Einträge legt Regeln fest, wie nicht autorisierte E-Mails von Mail-Servern behandelt werden sollen, sodass es für Angreifer schwieriger wird, diese Domains zu manipulieren.

Ein DNS-TXT-Eintrag ermöglicht es Domain-Administratoren, Text in das Domain Name System (DNS) einzugeben. DNS-TXT-Einträge werden für Prozesse wie E-Mail-Authentifizierung verwendet, da sie wichtige Informationen speichern können, anhand derer Server bestätigen, ob eine Domain einen E-Mail-Absender autorisiert hat, Nachrichten in ihrem Namen zu versenden oder nicht.

Beispiele für Domains, die keine E-Mails versenden, sind Domains, die zum Schutz eines Markennamens oder für ein zukünftiges Unternehmen gekauft wurden. Auch veraltete Domains haben keinen Grund, E-Mails zu versenden, und könnten von dieser Art von Einträgen profitieren.

Welche verschiedenen Arten von DNS-TXT-Einträgen werden für E-Mail-Authentifizierung verwendet?

Es gibt drei Haupttypen von DNS-TXT-Einträgen, die für E-Mail-Authentifizierung verwendet werden. Jeder von ihnen unterscheidet sich leicht in seiner Funktionsweise:

In den SPF-Einträgen (Sender Policy Framework) sind alle IP-Adressen und Domainnamen aufgeführt, die berechtigt sind, im Namen der Domain E-Mails zu versenden.

sind alle IP-Adressen und Domainnamen aufgeführt, die berechtigt sind, im Namen der Domain E-Mails zu versenden. DKIM-Einträge (DomainKeys Identified Mail) bieten eine digitale Signatur, um zu authentifizieren, ob der Absender die E-Mail tatsächlich autorisiert hat oder nicht. Diese digitale Signatur hilft auch dabei, On-Path-Angriffe zu verhindern. Bei diesen Angriffen fangen Angreifer die Kommunikation ab und verändern die Nachrichten für böswillige Zwecke.

bieten eine digitale Signatur, um zu authentifizieren, ob der Absender die E-Mail tatsächlich autorisiert hat oder nicht. Diese digitale Signatur hilft auch dabei, On-Path-Angriffe zu verhindern. Bei diesen Angriffen fangen Angreifer die Kommunikation ab und verändern die Nachrichten für böswillige Zwecke. Die DMARC-Einträge (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) enthalten die DMARC-Richtlinien einer Domain. DMARC ist ein System zur Authentifizierung von E-Mails durch Überprüfung der SPF- und DKIM-Einträge einer Domain. Die DMARC-Richtlinie legt fest, ob E-Mails, die die SPF- oder DKIM-Prüfung nicht bestehen, als Spam markiert, blockiert oder durchgelassen werden sollen.

Wie sehen diese DNS-Einträge aus?

Da diese DNS-Einträge alle etwas anders funktionieren, ist jede ihrer Komponenten einzigartig.

SPF

SPF-Einträge können so formatiert werden, dass Domains vor versuchten Phishing-Angriffen geschützt werden, indem alle von der Domain gesendeten E-Mails zurückgewiesen werden. Zu diesem Zweck muss ein SPF-Eintrag das folgende Format verwenden:

v=spf1 -all

*Beachten Sie, dass SPF-Einträge direkt auf der Domain selbst eingestellt werden, d. h. sie benötigen keine spezielle Subdomain.

Hier sehen Sie, was die einzelnen Komponenten dieses Eintrags

v=spf1 teilt dem Server mit, dass der Eintrag eine SPF-Richtlinie enthält. Alle SPF-Einträge müssen mit dieser Komponente beginnen.

teilt dem Server mit, dass der Eintrag eine SPF-Richtlinie enthält. Alle SPF-Einträge müssen mit dieser Komponente beginnen. Der Indikator -all teilt dem Server mit, was er mit nicht konformen E-Mails oder Absendern, die nicht explizit im SPF-Eintrag aufgeführt sind, tun soll. Bei dieser Art von SPF-Eintrag sind keine IP-Adressen oder Domains erlaubt, sodass -all besagt, dass alle nicht konformen E-Mails zurückgewiesen werden. Bei dieser Art von Eintrag werden alle E-Mails als nicht konform betrachtet, da es keine akzeptierten IP-Adressen oder Domains gibt.

DKIM

DKIM-Einträge schützen Domains, indem sie sicherstellen, dass E-Mails tatsächlich vom Absender mit einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel autorisiert wurden. DKIM-Einträge speichern den öffentlichen Schlüssel, den der E-Mail-Server dann verwendet, um zu authentifizieren, dass die E-Mail-Signatur vom Absender autorisiert wurde. Für Domains, die keine E-Mails versenden, sollte der DKIM-Eintrag ohne einen zugehörigen öffentlichen Schlüssel konfiguriert werden. Unten sehen Sie ein Beispiel:

Name Typ Inhalt *._domainkey.example.com TXT v=DKIM1; p=