Was ist ein DNS-CNAME-Eintrag?

Ein „canonical name“ (CNAME)-Eintrag verweist von einer Alias-Domain auf eine „canonical“ Domain. Ein CNAME-Eintrag wird anstelle eines A-Eintrags verwendet, wenn eine Domain oder Subdomain ein Alias einer anderen Domain ist. Alle CNAME-Einträge müssen auf eine Domain verweisen, niemals auf eine IP-Adresse. Stellen Sie sich eine Schnitzeljagd vor, bei der jeder Hinweis auf einen anderen Hinweis und der letzte Hinweis auf den Schatz hinweist. Eine Domain mit einem CNAME-Eintrag ist wie ein Hinweis, der Sie auf einen anderen Hinweis (eine andere Domain mit einem CNAME-Eintrag) oder auf den Schatz (eine Domain mit einem A-Eintrag) hinweisen kann.

Nehmen wir zum Beispiel an, blog.example.com hat einen CNAME-Eintrag mit dem Wert „example.com“ (ohne „blog“). Das bedeutet: Wenn ein DNS-Server auf die DNS-Einträge für blog.example.com zugreift, löst er einen weiteren DNS-Lookup zu example.com aus und gibt die IP-Adresse von example.com über den A-Eintrag zurück. In diesem Fall würden wir sagen, dass example.com der kanonische Name (oder wahre Name) von blog.example.com ist.

Wenn Websites über Subdomains wie blog.example.com oder shop.example.com verfügen, verfügen diese Subdomains häufig über CNAME-Einträge, die auf eine Root-Domain verweisen (example.com). Auf diese Weise muss nur der DNS-A-Eintrag für die Root-Domain aktualisiert werden, wenn sich die IP-Adresse des Hosts ändert, und alle CNAME-Einträge folgen allen Änderungen, die am Stamm vorgenommen werden.

Ein häufiges Missverständnis ist, dass ein CNAME-Eintrag immer auf dieselbe Website aufgelöst werden muss wie die Domain, auf die er verweist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der CNAME-Eintrag verweist den Client nur auf dieselbe IP-Adresse wie die Root-Domain. Sobald der Client diese IP-Adresse erreicht, behandelt der Webserver die URL weiterhin entsprechend. So verfügt beispielsweise blog.example.com möglicherweise über einen CNAME, der auf example.com verweist und den Client an die IP-Adresse von example.com weiterleitet. Wenn der Client jedoch tatsächlich eine Verbindung zu dieser IP-Adresse herstellt, überprüft der Webserver die URL, stellt fest, dass es sich um blog.example.com handelt, und gibt die Blogseite und nicht die Startseite aus.

Beispiel eines CNAME-Eintrags:

blog.example.com Eintragstyp: Wert: TTL @ CNAME ist ein Alias von example.com 32600

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass blog.example.com auf example.com verweist. Angenommen, es basiert auf unserem Beispiel-A-Eintrag, wissen wir, dass es schließlich in die IP-Adresse 12.34.56.78 aufgelöst wird.

Kann ein CNAME-Eintrag auf einen anderen CNAME-Eintrag verweisen?

Das Verweisen eines CNAME-Eintrags auf einen anderen CNAME-Eintrag ist ineffizient, da die Domain erst nach mehreren DNS-Lookups geladen werden kann. Es verlangsamt die Nutzererfahrung, aber es ist möglich. Zum Beispiel könnte blog.example.com einen CNAME-Eintrag haben, der auf den CNAME-Eintrag von www.example.com verweist, der wiederum auf den A-Eintrag von example.com verweist.

CNAME für blog.example.com:

blog.example.com Eintragstyp: Wert: TTL @ CNAME ist ein Alias von www.example.com 32600

Dieser verweist auf einen CNAME für www.example.com:

www.example.com umgeleitet Eintragstyp: Wert: TTL @ CNAME ist ein Alias von example.com 32600

Diese Konfiguration fügt dem DNS-Lookup-Prozess einen zusätzlichen Schritt hinzu und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Stattdessen sollten die CNAME-Einträge sowohl für blog.example.com als auch für www.example.com direkt auf example.com verweisen.

Welche Einschränkungen gibt es bei der Verwendung von CNAME-Einträgen?

Keine doppelten Namen

Keine anderen DNS-Einträge können denselben Namen wie ein bestimmter CNAME-Eintrag haben. In der Praxis bedeutet das, dass andere Arten von DNS-Einträgen, wie MX, TXT, A oder SOA, nicht mit einem Alias für eine Domain gekennzeichnet werden können. Es darf auch keine anderen CNAME-Einträge mit demselben Namen geben.

Wenn es einen CNAME auf „blog.example.com“ gibt, der auf „example.com“ verweist, kann es keine anderen Arten von Einträgen auf „blog.example.com“ geben – sie müssen alle unter „example.com“ sein.

Angenommen, Sam schreibt Artikel unter dem Pseudonym „Mark“. Seine rechtlichen Dokumente, wie seine Geburtsurkunde und sein Reisepass, werden weiterhin auf seinen richtigen Namen, Sam, ausgestellt, auch wenn Mark und Sam dieselbe Person sind. DNS-Einträge sind ähnlich: Die Alias-Domain kann nur auf die tatsächliche Domain verweisen, und die „rechtlichen Dokumente“ (die anderen DNS-Einträge) müssen sich unter dieser echten Domain befinden.

Es gibt eine Ausnahme – und das ist der Fall der CNAME-Umwandlung, wenn sich ein CNAME wie ein A/AAAA-Eintrag verhält. Tatsächlich verhalten sich alle Proxy-CNAME-Einträge so. Andere Einträge mit demselben Namen wie ein umgewandelter CNAME-Eintrag sind jedoch weiterhin nicht zulässig. Erfahren Sie mehr über die CNAME-Umwandlung.

MX- und NS-Einträge

MX- und NS-Einträge können nicht auf einen CNAME-Eintrag verweisen; sie müssen auf einen A-Eintrag (IPv4) oder einen AAAA-Eintrag (IPv6) verweisen. Ein MX (Mail Exchange)-Eintrag bestimmt die Weiterleitung von E-Mails an einen Mailserver. Ein NS (Name Server)-Eintrag gibt an, welcher DNS-Server für diese Domain maßgebend ist.

Wann werden CNAME-Einträge für Nicht-CNAME-Abfragen ausgegeben?

Wie oben erwähnt, dürfen Domains gemäß den DNS-Spezifikationen keine anderen DNS-Einträge auf einem Namen haben, der bereits über einen CNAME-Eintrag verfügt.

Aus diesem Grund gibt eine Abfrage nach einer anderen Art von Eintrag, z. B. einem TXT-Eintrag, bei der der Alias anstelle des wahren Namens der Domain verwendet wird, einen CNAME-Eintrag anstelle des angeforderten Eintrags zurück. Der Anfragesteller muss dann die Domain abfragen, auf die der CNAME verweist, um den gewünschten Eintrag zu erhalten.

Wenn Alice die TXT-Einträge für blog.example.com sehen möchte und eine Abfrage für sie sendet, bekommt sie den CNAME-Eintrag anstelle des TXT-Eintrags ausgegeben. Sie muss dann eine DNS-Abfrage an das Ziel des CNAME-Eintrags senden und den TXT-Eintrag abfragen und erhält eine Antwort, wenn das Ziel einen TXT-Eintrag hat. Dies wäre auch bei anderen Arten von DNS-Abfragen der Fall.

Erfahren Sie mehr über TXT-Einträge.