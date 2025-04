Link zum Artikel kopieren

Was ist ein DNS-A-Eintrag?

„A“ steht für „Adresse“ und ist der grundlegendste Typ des DNS-Eintrags: er gibt die IP-Adresse einer bestimmten Domain an. Wenn Sie zum Beispiel die DNS-Einträge von cloudflare.com abrufen, gibt der A-Eintrag derzeit eine IP-Adresse von: 104.17.210.9.

A-Einträge enthalten nur IPv4-Adressen. Wenn eine Website eine IPv6-Adresse hat, wird sie stattdessen einen AAAA-Eintrag verwenden.

Hier ist ein Beispiel eines A-Eintrags:

example.com Eintragstyp: Wert: TTL @ A 192.0.2.1 14400

Das Symbol „@“ in diesem Beispiel zeigt an, dass es sich um einen Eintrag für die Root-Domain handelt, und der Wert „14400“ ist die TTL (time to live), angegeben in Sekunden. Die Standard-TTL für A-Einträge beträgt 14.400 Sekunden. Das heißt, wenn ein A-Eintrag aktualisiert wird, dauert es 240 Minuten (14.400 Sekunden), bis er wirksam wird.

Die überwiegende Mehrheit aller Websites verfügt nur über einen A-Eintrag, es können jedoch auch mehrere vorhanden sein. Einige prominentere Websites verfügen über mehrere unterschiedliche A-Einträge als Teil einer Technik namens Round Robin Load Balancing. Mit ihrer Hilfe kann der Anfrageverkehr an eine von mehreren IP-Adressen verteilt werden, die jeweils identische Inhalte hosten.

Wann werden DNS-A-Einträge verwendet?

Die häufigste Verwendung von A-Einträgen sind Lookups von IP-Adressen: Zuordnung eines Domainnamens (wie „cloudflare.com“) zu einer IPv4-Adresse. Auf diese Weise kann das Gerät eines Nutzers eine Verbindung zu einer Website herstellen und diese laden, ohne dass der Nutzer sich die tatsächliche IP-Adresse merken und eintippen muss. Der Webbrowser des Nutzers führt dies automatisch aus, indem er eine Abfrage an einen DNS-Resolver sendet.

DNS-A-Einträge werden auch für den Betrieb einer DNSBL (Domain Name System-based Blackhole List) verwendet. DNSBLs können Mailservern helfen, E-Mail-Nachrichten von bekannten Spammer-Domains zu identifizieren und zu blockieren.

Wenn Sie mehr über DNS-A-Einträge erfahren möchten, finden Sie hier den Original-RFC aus dem Jahr 1987, in dem A-Einträge und verschiedene andere DNS-Eintragtsypen definiert sind. Weitere Informationen über die Funktionsweise des Domain Name Systems finden Sie unter Was ist DNS?