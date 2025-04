DNS-Einträge (auch Zonendateien genannt) sind Anweisungen, die sich auf autoritativen DNS-Servern befinden und Informationen zu einer Domain enthalten, z. B. welche IP-Adresse der betreffenden Domain zugeordnet ist und wie Anfragen für diese Domain zu behandeln sind. Diese Einträge bestehen aus einer Reihe von Textdateien, die in DNS-Syntax geschrieben sind. Bei der DNS-Syntax handelt es sich um Zeichenfolgen, die Befehle darstellen und dem DNS-Server vorschreiben, was er ausführen soll. Alle DNS-Einträge haben auch eine „TTL“. Das steht für Time-to-Live bzw. Lebensdauer und gibt an, wie oft ein DNS-Server den betreffenden Eintrag aktualisiert.

Man kann sich eine Gruppe von DNS-Einträgen wie einen Geschäftseintrag auf Yelp vorstellen. Dieser Eintrag enthält eine Reihe hilfreicher Informationen zu einem Unternehmen, wie Standort, Öffnungszeiten, angebotene Dienstleistungen usw. Alle Domains müssen über einige grundlegende DNS-Einträge verfügen, damit über einen Domainnamen auf die zugehörige Website zugegriffen werden kann. Zudem gibt es einige optionale Einträge, die zusätzlichen Zwecken dienen.