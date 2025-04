Was ist Anbieter-Lock-in? | Anbieter-Lock-in und Cloud Computing

Link zum Artikel kopieren

Was bedeutet „Anbieter-Lock-In“?

Ein Anbieter-Lock-in verweist auf eine Situation, in der die Kosten für den Wechsel zu einem anderen Anbieter so hoch sind, dass der Kunde im Wesentlichen beim ursprünglichen Lieferanten feststeckt. Aufgrund des finanziellen Drucks, unzureichenden Personals oder der Notwendigkeit, Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu verhindern, ist der Kunde „in etwas eingesperrt“, das gegebenenfalls ein minderwertiges Produkt oder ebensolche Dienstleistung ist.

Stellen Sie sich vor, ein Kaffeeverkäufer liefert Kaffee in ein Büro. Dieser Verkäufer benötigt bestimmte Kaffeemaschinen im Büro, die nur er selbst verkauft. Stellen Sie sich nun vor, dass die Qualität des Kaffees, den dieser Verkäufer liefert, stark abnimmt. Ein Wechsel zu einem neuen Kaffeeverkäufer würde bedeuten, dass die früher gekauften Maschinen unbrauchbar würden, da für den Wechsel wahrscheinlich neue Kaffeemaschinen gekauft werden müssten. Angesichts des Aufwandes und der zusätzlichen Kosten für den Austausch aller Kaffeemaschinen wären die Mitarbeiter des Büro effektiv an ihre Vereinbarung mit ihrem alten Verkäufer gebunden und gezwungen, minderwertigen Kaffee zu trinken.

Ein Beispiel aus dem realen Leben ist die Art und Weise, wie Apple Verbraucher zu Beginn des Dienstes zur Nutzung von iTunes gezwungen hat, da über iTunes gekaufte Musik nur in der iTunes-Anwendung oder auf einem iPod abgespielt werden konnte.

Was bedeutet Anbieter-Lock-in beim Cloud-Computing?

Beim Cloud-Computing wird ein Teil der Software oder Computerinfrastruktur zu einem Cloud-Anbieter ausgelagert, der sie als Dienst anbietet und über das Internet bereitstellt. Beispielsweise sind Cloud-gehostete Server Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Cloud-gehostete Anwendungen Software-as-a-Service (SaaS).

Manchmal findet sich ein Unternehmen an einen bestimmten Cloud-Anbieter gekettet wieder. Anbieter-Lock-in kann beim Cloud-Computing zum Problem werden, da es sehr schwierig ist, Datenbanken nach ihrer Einrichtung zu verschieben. Dies gilt insbesondere im Fall einer Cloud-Migration, bei der Daten in eine völlig andere Umgebung verschoben und möglicherweise neu formatiert werden müssen. Sobald die Software eines Drittanbieters in die Prozesse eines Unternehmens integriert ist, kann das Unternehmen von dieser Software abhängig werden.

Warum ist die Anbieter-Lock-in ein Problem?

Eine Reihe von Umständen kann sich negativ auf Unternehmen auswirken, wenn sie an einen bestimmten Cloud-Anbieter gekettet sind:

Auch wenn die Servicequalität eines Anbieters abnimmt oder noch nie den gewünschten Schwellenwert erreicht hat, bleibt dem Kunden keine Wahl

Der Anbieter kann sein Produktangebot auch drastisch ändern, so dass es die Anforderungen eines Unternehmens nicht mehr erfüllt

Ein Anbieter kann seine Geschäftstätigkeit ganz einstellen

Schließlich kann ein Anbieter massive Preiserhöhungen für den Dienst durchsetzen, da er weiß, dass seine Kunden an ihn gekettet sind

Insgesamt ist es für kein Unternehmen einfach, grundlegende, geschäftskritische Technologien an einen externen Anbieter zu verlagern, und es erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in den Anbieter.

Wie können Unternehmen die Risiken des Anbieter-Lock-ins vermeiden?

Den Cloud-Dienst sorgfältig evaluieren: Unternehmen sollten einen Cloud-Anbieter gründlich recherchieren, bevor sie eine Verpflichtung eingehen, idealerweise mit einer Proof-of-Concept-Bereitstellung, um sicherzustellen, dass das Niveau ausreicht.

Wie hilft Cloudflare dabei, das Anbieter-Lock-in zu verringern?

Der Einsatz der Cloud ist für die meisten modernen Unternehmen ein Muss. Cloudflare hilft zu verhindern, dass Unternehmen zu stark von einem Cloud-Anbieter abhängig werden.

Cloudflare ist infrastrukturunabhängig – Der Produkt-Stack von Cloudflare kann auf jeder Art von Infrastruktur mit jedem Cloud-Anbieter oder einer Kombination aus mehreren Anbietern bereitgestellt werden (einschließlich Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen). Mit Cloudflare ist ein Unternehmen hinsichtlich Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheitsdiensten nicht abhängig von den Anbietern der Cloud-Infrastruktur, kann sich leicht zwischen Cloud-Anbietern hin- und herbewegen und seinen Kunden dabei einen schnellen, zuverlässigen Service anbieten.