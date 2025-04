Link zum Artikel kopieren

Was ist eine Multi-Cloud-Strategie?

Eine Public Cloud ist ein Cloud-Dienst, den ein Provider mehreren Kunden anbietet. Wenn die Cloud Vendor, Inc. ihr Cloud-Speicherprodukt sowohl der Acme, Inc. als auch der Example, Inc. anbietet, dann handelt es sich bei dem Dienst um einen Public-Cloud-Dienst.

Eine Multi-Cloud-Strategie umfasst mehrere Public Clouds von verschiedenen Anbietern. Acme, Inc. kann beschließen, zusätzlich zum Service von Cloud Vendor, Inc. andere Public Clouds zu nutzen, wobei in jeder Cloud unterschiedliche Rechenaufkommen oder Cloud-Dienste ausgeführt werden.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich heute für eine Multi-Cloud-Strategie. Bei entsprechender Verwaltung kann eine Multi-Cloud-Bereitstellung die Zuverlässigkeit erhöhen, das Risiko eines Anbieter-Lock-ins verringern und wichtige Unternehmensfunktionen ergänzen.

Was ist Multi-Cloud-Management?

Multi-Cloud-Management ist der Prozess des Verfolgens, Sicherns und Optimierens einer Multi-Cloud-Bereitstellung. Das Multi-Cloud-Management umfasst andere Herausforderungen als das Verwalten einer Cloud oder eines älteren IT-Setups. Jeder Anbieter von Public Clouds hat unterschiedliche Features. Außerdem arbeitet jeder Anbieter mit verschiedenen Tools zur Verwaltung seines Cloud-Dienstes, hat eigene APIs und unterschiedliche Service-Level-Agreements (SLAs)*. Interne Mitarbeiter verfügen wohl über Erfahrungen mit einem Typ von Public Clouds, jedoch nicht über Erfahrungen mit einem anderen. Außerdem müssen die unterschiedlichen Clouds verbunden und gesichert werden.

*Ein Service Level Agreement (SLA) ist ein Vertrag, in dem die von einem Anbieter bereitgestellten Dienste und die Bedingungen für die Bereitstellung dieser Dienste festgelegt sind.

Worin liegt der Unterschied zwischen Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Management?

Die Bereitstellung einer Hybrid-Cloud beinhaltet auch die Kombination mehrerer Clouds. Der Begriff „Hybrid-Cloud“ bezieht sich jedoch auf eine Kombination von zwei unterschiedlichen Typen Infrastruktur. Eine Hybrid Cloud kombiniert eine Public Cloud mit einer Private Cloud oder lokaler Hardware. Private Clouds und lokale Infrastrukturen geben einem Unternehmen mehr praktische Kontrolle über seine Cloud-Server und Cloud-Sicherheitsrichtlinien. Erfahren Sie mehr über Hybrid-Clouds.

Wie funktioniert das Multi-Cloud-Management?

Obwohl sie immer häufiger eingesetzt werden, sind Multi-Cloud-Bereitstellungen relativ neu und Tools und Best Practices für das gleichzeitige Management mehrerer Public Clouds entwickeln sich gerade erst. Interne IT-Teams können jede Cloud separat verwalten. Das ist jedoch zeitaufwändig und suboptimal. Es gibt nur sehr wenige Tools, die ausschließlich für das Multi-Cloud-Management entwickelt wurden. Einige umfangreichere moderne IT-Lösungen beinhalten jedoch auch das Multi-Cloud-Management.

Cloudflare strebt danach, viele Aspekte des Multi-Cloud-Managements zu vereinfachen, indem es die Kontrolle der Sicherheit, der Performance und der Zuverlässigkeit einer Multi-Cloud-Bereitstellung an einem Ort ermöglicht. Durch die Kombination von DNS, Load Balancing, Zuverlässigkeitsdiensten und anderen wichtigen Technologien in einem Dashboard kann Cloudflare Unternehmen helfen, einige der größten Herausforderungen des Multi-Cloud-Managements zu bewältigen.

Was sind die Herausforderungen der Multi-Cloud-Sicherheit?

Multi-Cloud geht mit einer Reihe von Herausforderungen bezüglich der Sicherheit einher. Möglicherweise verfügt jede Cloud über unterschiedliche Sicherheitsrichtlinien und Anbieter treffen unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Multi-Cloud-Organisationen müssen herausfinden, wie eine konsistente, effektive Sicherheitsrichtlinie auf sämtliche Cloud-Ressourcen angewendet werden kann.

Einige Provider von Public Clouds lassen ihre Kunden wichtige Sicherheitseinstellungen selbst konfigurieren. Es ist wichtig, dass interne Teams diese Einstellungen verstehen und richtig konfigurieren, insbesondere, wenn ein IT- oder DevOps-Team keine Erfahrung mit der konkreten Cloud hat. Viele Datenschutzverletzungen sind das Ergebnis falsch konfigurierter Cloud-Server (wie der 2019 Capital One Breach).

Multi-Cloud-Bereitstellungen stehen teilweise vor denselben Sicherheitsherausforderungen wie jede Cloud-Bereitstellung. Im Gegensatz zur herkömmlichen On-Premises-Technologie gibt es keinen klaren Netzwerkperimeter, den eine Firewall verteidigen kann. Stattdessen wird eine Cloud-Firewall oder Web Application Firewall (WAF) benötigt. Die Zugriffskontrolle für Benutzer ist ebenfalls sehr wichtig, da auf Cloud-Ressourcen von überall zugegriffen werden kann.

Wie unterstützt Cloudflare die Multi-Cloud-Sicherheit?

Das Cloudflare-Netzwerk bietet eine Vielzahl von infrastrukturunabhängigen Sicherheits- und Performance-Diensten für jede Art von Cloud-Bereitstellung – einschließlich Firewall, Zugriffsmanagement und Smart Routing.

Darüber hinaus ist Cloudflare One ein SASE-Netzwerk-as-a-Service, das viele dieser einzelnen Cloud-Sicherheits- und Performance-Dienste auf einer einzigen Plattform vereint. Es nutzt das globale Netzwerk von Cloudflare, um Teams und Remote-Mitarbeitern von jedem Ort der Welt aus eine sichere und schnelle Verbindung zu ihren Multi-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Implementierungen zu bieten.