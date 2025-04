Was ist IaaS (Infrastructure-as-a-Service)?

Link zum Artikel kopieren

Was bedeutet Infrastructure-as-a-Service (IaaS)?

Bei der Infrastruktur der Datenverarbeitung geht es um Computer und Server, auf denen Code ausgeführt wird und Daten gespeichert werden, sowie Leitungen und Einrichtungen, die die Verbindungen zwischen diesen Geräten herstellen. Beispielsweise sind Server, Festplatten und Router Bestandteile der Infrastruktur. Bevor Cloud-Computing zur Option wurde, haben die meisten Unternehmen ihre eigene Infrastruktur gehostet und alle Anwendungen On-Premise ausgeführt.

Infrastructure-as-a-Service, kurz IaaS, gibt es, wenn ein Anbieter von Cloud-Computing die Infrastruktur im Auftrag seiner Kunden hostet. Der Anbieter hostet die Infrastruktur in „der Cloud“, d. h. in verschiedenen Rechenzentren. Deren Kunden greifen über das Internet auf diese Cloud-Infrastruktur zu. Sie können damit Webanwendungen erstellen und hosten, Daten speichern, Businesslogik ausführen oder alles sonst tun, was in einer herkömmlichen On-Premise-Infrastruktur möglich ist. Häufig sind sie so jedoch flexibler.

Welches sind die Hauptmodelle des Cloud-Computings?

Die drei wichtigsten Servicemodelle des Cloud-Computings sind:

IaaS vs. PaaS vs. SaaS

IaaS ist eine in der Cloud gehostete Infrastruktur. IaaS umfasst virtuelle Server und Cloud-Speicher, Cloud-Sicherheit und Zugriff auf die Ressourcen der Rechenzentren (vom IaaS-Provider verwaltet).

Platform-as-a-Service (PaaS) ist die nächste Schicht über IaaS im Cloud-Computing-Servicemodell. Es bietet Entwicklern eine Plattform zum Erstellen von Anwendungen. Die meisten PaaS-Angebote umfassen Entwicklungstools, Middleware, Betriebssysteme, Datenbanken und Datenbankmanagement sowie Infrastruktur. Ein PaaS-Provider verwaltet die Infrastruktur entweder selbst oder kauft sie als Dienst von einem IaaS-Provider.

Software-as-a-Service (SaaS) sind vollständige Anwendungen, die in der Cloud gehostet und verwaltet werden. SaaS-Benutzer abonnieren eine Anwendung und greifen über das Internet auf sie zu, anstatt sie zu erwerben und lokal zu installieren.

Warum verwenden Entwickler und Unternehmen IaaS?

Skalierbarkeit: Es ist viel einfacher, ein Unternehmen mit IaaS als Grundlage zu vergrößern. Anstatt jedes Mal, wenn das Unternehmen skaliert werden muss, einen neuen Server zu kaufen, zu installieren und zu warten, kann es bei Bedarf über den IaaS-Provider einfach einen neuen Server hinzufügen. Diese Skalierbarkeit nach Bedarf ist ein wesentlicher Vorteil des Cloud-Computings bei allen Cloud-Servicemodellen.

Weniger Ressourcen für die Wartung der Server: Mit IaaS hat ein Unternehmen den Kauf, die Wartung und die Aktualisierung von Servern im Wesentlichen an den IaaS-Provider ausgelagert. Das ist in der Regel billiger und erfordert weniger Zeit und Arbeit von internen Teams als das Hosten einer eigenen Infrastruktur.

Schnellere Markteinführung: Unternehmen, die IaaS einsetzen, können Anwendungen viel schneller bereitstellen und aktualisieren, da Cloud-Provider so viel Infrastruktur anbieten können, wie diese benötigen.

Wie lässt sich IaaS in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen integrieren?

Multi-Cloud-Bereitstellungen und die meisten Hybrid-Cloud-Bereitstellungen beinhalten die Integration mehrerer Cloud-Dienste. Viele Unternehmen, die einen Multi-Cloud-Ansatz verfolgen, nutzen einen Cloud-Provider für IaaS und integrieren darüber hinaus PaaS- und SaaS-Dienste. Einige Unternehmen nutzen eventuell auch mehrere IaaS-Provider, entweder zwecks Redundanz oder zur parallelen Verarbeitung separater Computing-Aufgaben.

Unternehmen, die Hybrid-Clouds nutzen, können IaaS zusammen mit anderen Public-Cloud-Diensten in die On-Premise-Infrastruktur oder Private Clouds integrieren.

Wie unterstützt Cloudflare IaaS?

Cloudflare liegt vor jeder sonstigen Art von Cloud-Infrastruktur und beschleunigt den Traffic, schützt vor heimtückischen Angriffen und gewährleistet die Zuverlässigkeit. Cloudflare kann zusammen mit jedem IaaS-Provider eingesetzt werden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Cloudflare mit Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen integriert werden kann und wie Sie die Netzwerkkonnektivität skalieren können und zwar unabhängig von der Art Ihrer Infrastruktur.