Was ist Fernzugriffssicherheit?

Fernzugriffssicherheit (manchmal auch als Secure Remote Access bezeichnet) umfasst Technologien und Prozesse, die dazu beitragen, dass nur autorisierte Nutzer und Geräte von außerhalb des Unternehmensnetzwerks auf interne Ressourcen zugreifen können. Da Belegschaften heute immer öfter remote oder hybrid arbeiten, hat die Fernzugriffssicherheit an Bedeutung gewonnen.

Viele Unternehmen haben im Rahmen einer umfassenderen Sicherheitsumstellung Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff implementiert. In der Vergangenheit basierte die Unternehmenssicherheit häufig auf dem Modell „Burg und Burggraben“: Jeder innerhalb des Netzwerks (der Burg) hatte uneingeschränkten Zugriff auf Daten, Anwendungen und andere Ressourcen. Die Perimetersicherheit (zu der auch der „Burggraben“ gehörte) hielt Außenstehende fern und verhinderte so den Zugriff auf Ressourcen – es sei denn, die Wachen ließen die Zugbrücke herunter.

Heutzutage arbeiten viele Beschäftigte in Unternehmen täglich außerhalb der Burgmauern. Mit Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff, die Teil eines Zero Trust-Sicherheitsmodells sind, können Unternehmen Remote-Nutzer besser unterstützen, ohne Apps und Daten zu gefährden.

Wie funktioniert Fernzugriffssicherheit?

Die Fernzugriffssicherheit kann mehrere Funktionen einsetzen, darunter:

Rollenbasierte Zugriffsverwaltung

IT- oder Sicherheitsteams können Richtlinien festlegen, die Nutzern auf der Grundlage ihrer Rollen den Zugriff auf bestimmte Ressourcen gestatten. So erhält beispielsweise ein Home-Office-Mitarbeitende der Finanzabteilung Zugriff auf die Buchhaltungssoftware, nicht aber auf das Content Management System (CMS), mit dem die Website des Unternehmens gepflegt wird. Rollenbasierte Zugriffsrichtlinien folgen dem Least-Privilege-Prinzip: Nutzer können nur auf die Daten zugreifen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt benötigen.

Diese Richtlinien helfen, Insider-Bedrohung zu verhindern und können den Schaden begrenzen, den externe Angreifer durch Sicherheitsverletzungen verursachen. Wenn jemand die Anmeldedaten eines Mitarbeitenden stiehlt, kann der Dieb nur auf eine begrenzte Anzahl von Ressourcen zugreifen.

Robuste und adaptive Authentifizierung

Die Fernzugriffssicherheit sollte mehr erfordern als einfache Benutzernamen und Passwörter. Die meisten Sicherheitsimplementierungen für den Fernzugriff beinhalten eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), bei der die Nutzer ihre Identität mit einem oder zwei zusätzlichen Authentifizierungsfaktoren verifizieren müssen. Dazu gehören einmalige Passcodes per SMS sowie physische USB-Schlüssel oder Gesichtserkennung. MFA trägt dazu bei, dass Kriminelle nicht allein mit gestohlenen Passwörtern auf Unternehmensnetzwerke zugreifen können.

Die Fernzugriffssicherheit kann auch Richtlinien für adaptive Authentifizierung oder bedingten Zugriff umfassen. Wenn sich eine Person von einem ungewöhnlichen Standort aus anmeldet, muss sie sich möglicherweise erneut authentifizieren, um Zugriff auf Ressourcen zu erhalten. Eine Person, die in ein Land reist, in dem ein hohes Risiko für Cyberangriffe besteht, erhält möglicherweise keinen Zugang zu hochsensiblen Systemen.

Virtual Private Network / Zero Trust-Netzwerkzugang

Einige Unternehmen nutzen nach wie vor herkömmliche VPN-Dienste (Virtual Private Network). Der Fernzugriff ist jedoch mit einer Technologie für den Zero Trust-Netzwerkzugang (ZTNA) besser geschützt. ZTNA ist ein Kernelement eines Zero Trust-Sicherheitsmodells. VPN-Dienste funktionieren ähnlich wie das veraltete Modell von Burg und Burggraben: Sobald sich ein Nutzer einloggt, kann er sich innerhalb eines Firmennetzwerks frei bewegen. Im Gegensatz dazu gewährt ZTNA angemeldeten Nutzern und Geräten nur Zugang zu den Ressourcen, die sie angefordert haben und auf die sie zugreifen dürfen.

Single-Sign-On

Für Remote-Nutzer kann die separate Anmeldung bei mehreren Apps den Arbeitsablauf erheblich verlangsamen. Mit Single Sign-On (SSO) können Nutzer mit einer einzigen Anmeldung auf mehrere Software-as-a-Service (SaaS)- und On-Premise-Apps zugreifen.

Verhaltensüberwachung und -analyse

Die Fernzugriffssicherheit kann von Tools profitieren, die das Verhalten von Nutzern und Geräten überwachen und analysieren, um atypisches oder potenziell gefährliches Verhalten zu erkennen. Zu diesem Zweck können Unternehmen die folgenden Funktionen implementieren: User and Entity Behavior Analytics (UEBA), Secure Service Edge (SSE)-Plattformen, Security Information and Event Management (SIEM)-Systeme und Extended Detection and Response (XDR)-Tools. Wenn sie atypisches Verhalten erkennen, können sie automatisch den Zugriff auf Ressourcen sperren, Administratoren alarmieren oder andere Reaktionen auslösen.

Anwendungsfälle der Fernzugriffssicherheit

Fernzugriffssicherheit ist unerlässlich für jedes Unternehmen, in dem Nutzer von außerhalb des Sicherheitsperimeters auf interne Ressourcen zugreifen, einschließlich:

Remote- und Hybrid-Mitarbeitende: Der Hauptgrund für die Implementierung von Fernzugriffssicherheit ist der Schutz von Ressourcen bei gleichzeitiger Unterstützung von Mitarbeitenden, die zumindest zeitweise außerhalb des Firmenbüros arbeiten.

Der Hauptgrund für die Implementierung von Fernzugriffssicherheit ist der Schutz von Ressourcen bei gleichzeitiger Unterstützung von Mitarbeitenden, die zumindest zeitweise außerhalb des Firmenbüros arbeiten. Externe Mitarbeitende: Auch Mitarbeitende, die normalerweise von einem Firmenbüro aus arbeiten, sind gelegentlich unterwegs. Fernzugriffssicherheit kann ihnen helfen, auf viele oder alle Ressourcen zuzugreifen, die sie auch von ihrem Büro aus nutzen.

Auch Mitarbeitende, die normalerweise von einem Firmenbüro aus arbeiten, sind gelegentlich unterwegs. Fernzugriffssicherheit kann ihnen helfen, auf viele oder alle Ressourcen zuzugreifen, die sie auch von ihrem Büro aus nutzen. Zugriff für Dritte: Die Fernzugriffssicherheit unterstützt Auftragnehmer und Partnerorganisationen. Durch eine granulare Zugriffskontrolle kann sichergestellt werden, dass diese Nutzer und ihre Geräte nur auf bestimmte Ressourcen zugreifen können, möglicherweise für einen begrenzten Zeitraum.

Was sind die Vorteile der Fernzugriffssicherheit?

Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff können Unternehmen dabei helfen, ihr Sicherheitsniveau insgesamt zu verbessern und gleichzeitig die Arbeitsflexibilität zu erhöhen. Mit der richtigen Implementierung können Unternehmen: