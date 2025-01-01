Was ist „Coffee Shop-Networking“?

Coffee Shop-Networking ist ein flexibler Ansatz für die Vernetzung und Sicherheit von Unternehmen, der sichere Verbindungen von überall aus ermöglicht, sogar von Cafés aus.
Nach Lektüre dieses Artikels können Sie Folgendes:
Coffee Shop-Networking ist einer von mehreren Begriffen, die den modernen geschäftlichen Ansatz zur Vernetzung von Nutzern, Geräten und Anwendungen über große Entfernungen hinweg beschreiben. Dies steht im Gegensatz zu älteren Netzwerkmodellen, die davon ausgingen, wo sich Nutzer und Anwendungen befinden – meist an einem Standort, der direkt vom Unternehmen verwaltet wird.
Die meisten Nutzer sind heute mit dem Gefühl vertraut, dass man ein Café betritt, einen Laptop aufklappen, sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden und arbeiten muss. Coffee Shop-Networking zielt darauf ab, die Leichtigkeit und Einfachheit dieser Erfahrung zu reproduzieren und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau beizubehalten.
Tatsächliche WLAN-Netzwerke in Cafés variieren stark in ihren Sicherheitsmaßnahmen und werden nicht von den Unternehmen der Remote-Mitarbeitenden verwaltet – im Gegensatz dazu bietet „Coffee Shop Networking“ erweiterte Sicherheit und vollständige Zugriffskontrolle durch interne Teams.
Coffee Shop Networking unterstützt Unternehmen dabei, ihre Anforderungen an die Vernetzung von Zweigstellen zu erfüllen. Es kann den Hauptcampus mit Zweigstellen, Franchise-Standorten, Arbeitsplätzen, WLAN-Heimnetzwerken und sogar Cafés verbinden. So können Mitarbeitende und Auftragnehmer von überall aus sicher arbeiten und gleichzeitig interne Daten und geistiges Eigentum schützen.
Firmennetzwerke wurden ursprünglich konzipiert, um Workstations vor Ort und lokale Rechenzentren zu versorgen. Dieses Modell wurde vor allem durch drei Entwicklungen gestört:
Der Coffee Shop-Networking-Ansatz entspricht der der Art und Weise, wie Unternehmen heute arbeiten, viel besser. Zudem soll es einige der Herausforderungen beseitigen, die durch umständliche Anpassungen veralteter Netzwerke entstehen – darunter Netzwerkengpässe, durch Backhauling verursachte Latenz, langsame VPN-Verbindungen und Sicherheitslücken durch inkompatible Plattformintegrationen.
Coffee Shop-Networking basiert auf einer Kombination aus flexiblen Netzwerktechniken und Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien. Netzwerkpfade sind dynamisch und werden durch Software definiert, anstatt statisch zu sein und sich auf MPLS oder Standleitungen zu stützen. Infolgedessen muss der Netzwerkverkehr nicht zu einem zentralen Standort zurückgeleitet werden. Das Unternehmensnetzwerk kann über das Internet erreicht werden, sodass Benutzer es von überall aus erreichen können. Identität, Gerätesicherheitsstatus und Richtlinien zur Zugriffskontrolle bestimmen die Autorisierung, nicht der Netzwerkzugriff.
Eine solche Implementierung wird als „SASE“ (Secure Access Service Edge) bezeichnet. Es ist ein Modell, das Cloud-freundliche, flexible Netzwerke und nativ integrierte Sicherheit kombiniert, um moderne Netzwerkarchitekturen zu vereinfachen.
Am wichtigsten ist vielleicht, dass bei Coffee Shop-Networking (und bei SASE) die Sicherheit direkt in die Netzwerkkonnektivität integriert wird. Dies stellt sicher, dass Netzwerkverbindungen sicher sind, unabhängig davon, welche Geräte oder Benutzer sich verbinden. Die Verschlüsselung während der Übertragung wird ganz selbstverständlich mit Transport Layer Security (TLS) anstelle von manchmal schwerfälligen VPN-Verbindungen eingesetzt.
Viele große Unternehmen haben diesen Ansatz für diese und andere Anwendungsfälle angepasst:
Netzwerkmodernisierung meint die Aktualisierung von Netzwerken, meist durch die Verlagerung von Hardwarefunktionen in Software oder in die Cloud. Coffee Shop-Networking ist ein mögliches Ergebnis einer Netzwerkmodernisierung.
Die meisten Unternehmen, die diesem Modell folgen möchten, entscheiden sich für eine SASE-Lösung, anstatt selbst ein umgestaltetes Netzwerk aufzubauen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und flexibel zu bleiben, während sie wachsen.
Cloudflare ermöglicht es Unternehmen, Any-to-Any-Konnektivität zu aktivieren, wobei Zero Trust-Netzwerke automatisch angewendet werden. Erfahren Sie, wie Cloudflare die Coffee Shop-Networking mit der Connectivity Cloud unterstützt.