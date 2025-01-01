Link zum Artikel kopieren

Was ist „Coffee Shop-Networking“?

Coffee Shop-Networking ist einer von mehreren Begriffen, die den modernen geschäftlichen Ansatz zur Vernetzung von Nutzern, Geräten und Anwendungen über große Entfernungen hinweg beschreiben. Dies steht im Gegensatz zu älteren Netzwerkmodellen, die davon ausgingen, wo sich Nutzer und Anwendungen befinden – meist an einem Standort, der direkt vom Unternehmen verwaltet wird.

Die meisten Nutzer sind heute mit dem Gefühl vertraut, dass man ein Café betritt, einen Laptop aufklappen, sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden und arbeiten muss. Coffee Shop-Networking zielt darauf ab, die Leichtigkeit und Einfachheit dieser Erfahrung zu reproduzieren und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau beizubehalten.

Tatsächliche WLAN-Netzwerke in Cafés variieren stark in ihren Sicherheitsmaßnahmen und werden nicht von den Unternehmen der Remote-Mitarbeitenden verwaltet – im Gegensatz dazu bietet „Coffee Shop Networking“ erweiterte Sicherheit und vollständige Zugriffskontrolle durch interne Teams.

Coffee Shop Networking unterstützt Unternehmen dabei, ihre Anforderungen an die Vernetzung von Zweigstellen zu erfüllen. Es kann den Hauptcampus mit Zweigstellen, Franchise-Standorten, Arbeitsplätzen, WLAN-Heimnetzwerken und sogar Cafés verbinden. So können Mitarbeitende und Auftragnehmer von überall aus sicher arbeiten und gleichzeitig interne Daten und geistiges Eigentum schützen.

Wie hat sich Coffee Shop-Networking entwickelt?

Firmennetzwerke wurden ursprünglich konzipiert, um Workstations vor Ort und lokale Rechenzentren zu versorgen. Dieses Modell wurde vor allem durch drei Entwicklungen gestört:

Die Einführung von Cloud-nativen Infrastrukturen und Anwendungen

Die Verwendung von BYOD-Richtlinien (Bring-your-own-device).

Der Übergang zu hybrider Arbeit, der durch die Covid-19-Pandemie beschleunigt wurde, aber bereits seit einiger Zeit im Gange war

Der Coffee Shop-Networking-Ansatz entspricht der der Art und Weise, wie Unternehmen heute arbeiten, viel besser. Zudem soll es einige der Herausforderungen beseitigen, die durch umständliche Anpassungen veralteter Netzwerke entstehen – darunter Netzwerkengpässe, durch Backhauling verursachte Latenz, langsame VPN-Verbindungen und Sicherheitslücken durch inkompatible Plattformintegrationen.

Wie funktioniert Coffee Shop-Networking?

Coffee Shop-Networking basiert auf einer Kombination aus flexiblen Netzwerktechniken und Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien. Netzwerkpfade sind dynamisch und werden durch Software definiert, anstatt statisch zu sein und sich auf MPLS oder Standleitungen zu stützen. Infolgedessen muss der Netzwerkverkehr nicht zu einem zentralen Standort zurückgeleitet werden. Das Unternehmensnetzwerk kann über das Internet erreicht werden, sodass Benutzer es von überall aus erreichen können. Identität, Gerätesicherheitsstatus und Richtlinien zur Zugriffskontrolle bestimmen die Autorisierung, nicht der Netzwerkzugriff.

Eine solche Implementierung wird als „SASE“ (Secure Access Service Edge) bezeichnet. Es ist ein Modell, das Cloud-freundliche, flexible Netzwerke und nativ integrierte Sicherheit kombiniert, um moderne Netzwerkarchitekturen zu vereinfachen.

Netzwerksicherheit bei Coffee Shop-Networking

Am wichtigsten ist vielleicht, dass bei Coffee Shop-Networking (und bei SASE) die Sicherheit direkt in die Netzwerkkonnektivität integriert wird. Dies stellt sicher, dass Netzwerkverbindungen sicher sind, unabhängig davon, welche Geräte oder Benutzer sich verbinden. Die Verschlüsselung während der Übertragung wird ganz selbstverständlich mit Transport Layer Security (TLS) anstelle von manchmal schwerfälligen VPN-Verbindungen eingesetzt.

Was sind die Vorteile von Coffee Shop-Networking?

Vereinfachte Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Konnektivität: Ein „Coffee-Shop“-Ansatz für die Netzwerktechnik priorisiert, dass der Netzwerkverkehr gleichermaßen gut zu Public Clouds, internen Rechenzentren und SaaS-Anwendungen fließen kann.

Ein „Coffee-Shop“-Ansatz für die Netzwerktechnik priorisiert, dass der Netzwerkverkehr gleichermaßen gut zu Public Clouds, internen Rechenzentren und SaaS-Anwendungen fließen kann. Sicherer : Ein „Burg und Burggraben“-Ansatz für die Netzwerksicherheit schlägt fehl, weil sich die Bedrohungen wahrscheinlich bereits innerhalb des Netzwerks befinden und weil der Netzwerkperimeter dank der Cloud-Nutzung kein guter Indikator dafür ist, wo die Unternehmensdaten gehostet werden. Coffee Shop-Networking beinhaltet Zero-Trust-Sicherheit, die Bedrohungen überall verlangsamen oder bekämpfen kann, indem Unternehmensressourcen und die Benutzer, die darauf zugreifen, isoliert werden.

: Ein „Burg und Burggraben“-Ansatz für die Netzwerksicherheit schlägt fehl, weil sich die Bedrohungen wahrscheinlich bereits innerhalb des Netzwerks befinden und weil der Netzwerkperimeter dank der Cloud-Nutzung kein guter Indikator dafür ist, wo die Unternehmensdaten gehostet werden. Coffee Shop-Networking beinhaltet Zero-Trust-Sicherheit, die Bedrohungen überall verlangsamen oder bekämpfen kann, indem Unternehmensressourcen und die Benutzer, die darauf zugreifen, isoliert werden. Einfachere Zweigstellenvernetzung : Jedes LAN ist für Coffee Shop-Networking geeignet – jede On-Ramp zum Internet. Da die sicheren Netzwerkrouten über eine öffentlich zugängliche Internetinfrastruktur laufen, müssen keine dedizierten Verbindungen eingerichtet werden, um eine Zweigstelle online zu bringen.

: Jedes LAN ist für Coffee Shop-Networking geeignet – jede On-Ramp zum Internet. Da die sicheren Netzwerkrouten über eine öffentlich zugängliche Internetinfrastruktur laufen, müssen keine dedizierten Verbindungen eingerichtet werden, um eine Zweigstelle online zu bringen. Geringere Kosten: Unternehmen, die diesen Ansatz anwenden, müssen nicht in zusätzliche Hardware, benutzerdefinierte Netzwerkkonfigurationen oder private Leitungen investieren.

Welche Anwendungsfälle gibt es für Coffee Shop-Networking?

Viele große Unternehmen haben diesen Ansatz für diese und andere Anwendungsfälle angepasst:

Anbindung von Zweigstellen und Zweigstellen: Unternehmensstandorte, die vom Hauptsitz entfernt sind, können die Netzwerkkonnektivität über ein Coffee Shop-Networking-Modell schnell aufbauen.

Unternehmensstandorte, die vom Hauptsitz entfernt sind, können die Netzwerkkonnektivität über ein Coffee Shop-Networking-Modell schnell aufbauen. Anbindung von Franchise-Standorten: Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und andere Ladenketten können Coffee Shop-Networking nutzen, um neue Standorte schnell einzubinden und bestehende Standorte effizient anzubinden.

Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und andere Ladenketten können Coffee Shop-Networking nutzen, um neue Standorte schnell einzubinden und bestehende Standorte effizient anzubinden. Unterstützung von Remote- und Hybridarbeit: Durch Coffee Shop-Networking können Mitarbeitende von überall aus einfacher und schneller auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen, und das mit wenig bis gar keinem Setup auf der Client-Seite.

Der Unterschied zwischen Coffee Shop-Networking und Netzwerkmodernisierung

Netzwerkmodernisierung meint die Aktualisierung von Netzwerken, meist durch die Verlagerung von Hardwarefunktionen in Software oder in die Cloud. Coffee Shop-Networking ist ein mögliches Ergebnis einer Netzwerkmodernisierung.

Wie man Coffee Shop-Networking implementiert

Die meisten Unternehmen, die diesem Modell folgen möchten, entscheiden sich für eine SASE-Lösung, anstatt selbst ein umgestaltetes Netzwerk aufzubauen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und flexibel zu bleiben, während sie wachsen.

Cloudflare ermöglicht es Unternehmen, Any-to-Any-Konnektivität zu aktivieren, wobei Zero Trust-Netzwerke automatisch angewendet werden. Erfahren Sie, wie Cloudflare die Coffee Shop-Networking mit der Connectivity Cloud unterstützt.