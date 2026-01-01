Anwendungshosting-Dienste
Bei Cloudflare gehostete Anwendungen können weltweit bereitgestellt werden: Zum Speichern, Optimieren und Ausführen Ihrer Applikation stehen Ihnen 330 Standorte rund um den Globus zur Verfügung.
Ob Privatanwender, Start-up oder großes Unternehmen – mit den Hosting-Lösungen von Cloudflare lassen sich Produkte sofort bereitstellen und automatisch skalieren.
Schnelles und sicheres Anwendungshosting
- Nahtlos integrierte Sicherheit und Performance.
- Anwendungsperformance steigern
- Unterstützung zahlreicher Frameworks, darunter LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI und weiterer. Sehen Sie sich die Cloudflare Workers Framework-Leitfädenan.
Pages
Durch das Hosten von Quellcode bei Cloudflare Pages lassen sich Full Stack-Anwendungen in einem Bruchteil der üblichen Zeit entwickeln.
Mit unbegrenzten Lizenzen und einer nahtlosen Integration der Entwickler-Tools und -Dienstleistungen von Cloudflare können statische und dynamische Anwendungen mit minimalem Konfigurationsaufwand sofort bereitgestellt werden. So sorgen Sie dafür, dass der Entwicklungsprozess und die Zusammenarbeit reibungslos funktionieren.
Bilder
Bildhosting leicht gemacht – Cloudflare Images bietet eine einzige Ende-zu-Ende-Lösung zur kostenwirksamen Speicherung, Größenanpassung, Optimierung und Bereitstellung von Bildern im benötigten Maßstab.
Stream
Wer Videos ohne große Aufwand hosten und seinen Nutzern ein reibungsloses Zuschauererlebnis bieten möchte, für den ist Stream die richtige Wahl. Videomaterial kann über eine einzige API kosteneffizient hochgeladen, gespeichert, codiert und auf Abruf bereitgestellt werden. Abgerechnet wird nur die Bereitstellungs- und Speicherzeit (in Minuten). Zusätzliche Codierungs- oder Brandbreitenkosten fallen nicht an.
R2
Werden Assets für eine Anwendung direkt bei Cloudflare gespeichert, fallen bei der Objektspeicherung keinerlei Gebühren für ausgehenden Traffic an. Ihre Assets werden dort gespeichert, wo Ihre Applikation gehostet wird. Dadurch sinkt die Zahl der versandten Pakete und die Anwendungsperformance wird optimiert.