mogenius beseitigt mithilfe von Cloudflare Hürden bei der Cloud-Entwicklung

Das in Deutschland gegründete Unternehmen mogenius bietet eine vollständig automatisierte Plattform zur Bereitstellung cloudbasierter Anwendungen. Die Idee dafür ist aus der Unzufriedenheit mit der hohen Komplexität bei der Verwaltung von Cloud-Infrastruktur geboren. Die mogenius-Plattform automatisiert die Konfiguration von Cloud-Infrastruktur, was die Container- und Zertifikate-Verwaltung umfasst.

So können sich die Entwicklern wieder voll auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, anstatt Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verlieren. Tausende von Softwareentwicklern auf der ganzen Welt nutzen die Plattform von mogenius.

Die Herausforderung: Automatisierung von Sicherheitsverwaltung und Netzwerkkonfiguration

Im Kern zielen der Fokus und das Nutzenversprechen von mogenius auf die Automatisierung jedes einzelnen Arbeitsschritts bei der Entwicklung und Verwaltung einer hochgradig skalierbaren Cloud-Infrastruktur ab. Dazu gehören unter anderem das Optimieren der Container-Verwaltung und der Abläufe im Bereich DevOps. Um Kunden ein vollständig verwaltetes und automatisiertes Management anbieten zu können, müssen allerdings auch Konfigurationen und Sicherheit auf Netzwerkebene gesteuert werden. Dies beinhaltet die Verwaltung von SSL-Zertifikaten und des DNS ebenso wie den Schutz vor DDoS (Distributed Denial-of-Service)-Angriffen oder Attacken auf Webanwendungen.

Durch umfassende Sicherheit werden Angriffe abgewehrt und die damit verbundenen Kosten vermieden

Die Kundenanwendungen von mogenius nutzen ganz unterschiedliche Protokolle, was die Sicherstellung einheitlicher und umfassender Sicherheits- und Zugriffskontrollen kompliziert macht. Zur Lösung dieses Problems nutzt das Unternehmen den Reverse Proxy von Cloudflare, um verbesserte Performance und Sicherheit für den gesamten TCP/UDP-Traffic zu bieten.

Laut Jan Lepsky, dem CPO von mogenius, ist der von Cloudflare gebotene Schutz für ein gutes Kundenerlebnis unerlässlich. „Selbst die kleinste Webanwendung wird früher oder später Ziel von Bots oder Angriffen. Über das Cloudflare-Dashboard können wir sehen, dass diese Probleme gelöst werden. Aber die Kunden bekommen das nicht mit. Sie würden nie bemerken, dass sie gerade angegriffen werden.“

Cloudflare erkennt und blockiert diese Angriffe automatisch und erspart mogenius damit viel Zeit und Mühe. Benedikt Ilitisberger, Mitgründer und CTO von mogenius, erinnert sich: „An einem Samstagmorgen wurden wir von einem Botnetz angegriffen, das einige API-Server stark beansprucht hat. Ohne Cloudflare hätten wir ein bis zwei Tage gebraucht, um den Angriff abzuwehren und eine gute Lösung zu implementieren. Stattdessen haben wir uns bei Cloudflare eingeloggt und die Attacke blockiert. Danach sind wir frühstücken gegangen.“

Automatische DNS- und Zertifikate-Verwaltung erleichtert Bereitstellung und Pflege von Anwendungen

Damit es eine neue Anwendung von der Entwicklungsphase in den Produktivbetrieb schafft, ist großer Konfigurationsaufwand notwendig. Damit die Kunden auch wirklich auf die neue Applikation zugreifen und diese nutzen können, sind zunächst mühsame Aufgaben wie die Konfiguration von SSL-Zertifikaten und DNS-Einträgen zu erledigen.

Doch mit Cloudflare kann mogenius die Verwaltung von SSL-Zertifikaten und DNS-Einstellungen automatisieren. „Durch SSL for SaaS sind wir in der Lage, die von uns angestrebte Automatisierung und Einfachheit tatsächlich zu erreichen“, berichtet Lepsky. „Der Hauptnutzen von SSL for SaaS besteht darin, dass die Kunden in den DNS-Einstellungen einfach nur auf einen Schalter klicken müssen, damit alles funktioniert und die Entwickler sich voll und ganz dem Programmieren widmen können.“

Ohne Cloudflare müssten mogenius und die Kunden der Firma viel mehr Zeit darauf verwenden, SSL-Zertifikate und DNS-Einstellungen manuell zu konfigurieren. Laut CEO Gerrit Schumann spart SSL for SaaS den Kunden jährlich Tausende Arbeitstage. Außerdem besteht dank der DNS-Lösung von Cloudflare für mogenius keine Notwendigkeit mehr, einen DNS-Server für die 56 DNS-Einträge der Firma und Tausende von Kunden-Domains und -URL zu betreiben.

Cloudflare erleichtert mogenius aber nicht nur die Konfiguration, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, die Verwaltung der Cloud-Infrastruktur seiner Kunden zu vereinfachen und zu automatisieren. „Bei Cloudflare gibt es eine API für alles. Wir können Daten abrufen und Probleme für unsere Kunden lösen, ohne dass diese davon überhaupt etwas bemerken“, so Iltisberger.

Hochleistungsfähiges Netzwerk zur Unterstützung von Kunden rund um den Globus

mogenius unterstützt Entwickler auf der ganzen Welt. Diese technische Experten haben naturgemäß hohe Erwartungen an die Performance der Anwendungen, die sie auf der mogenius-Plattform hosten.

Laut Iltisberger kommt dem globalen Netzwerk von Cloudflare bei der Erfüllung dieser Anforderungen eine Schlüsselrolle zu: „Einer unserer Kunden ist in Argentinien ansässig, aber seine Anwendungen werden in Frankfurt gehostet. Auf meine Rückfrage hin meinte er, die Performance sei überwältigen und die Latenz extrem gering. Ich dachte mir, dass das an Cloudflare liegen muss. Die Daten werden extrem schnell nach Argentinien übermittelt, unabhängig davon, wo die Anwendungen gehostet werden.“

mogenius leitet den Traffic über das Cloudflare-Netzwerk, wodurch die Performance gesteigert und die Infrastrukturkosten gesenkt werden. Ungefähr 46 Prozent der Anfragen werden über den Zwischenspeicher beantwortet. Das verkürzt nicht nur die Reaktionszeiten, sondern entlastet auch die Ursprungsserver und verringert deren Bandbreitenbedarf.

Cloudflare-Lösungen erlauben eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft

Die von Cloudflare ermöglichte automatische Konfiguration und Verwaltung auf Netzwerkebene ist eine Kernkomponente der mogenius-Plattform. Das Support-Team von Cloudflare hat einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung, die wir von den Cloudflare-Mitarbeitenden erhalten“, sagt Iltisberger. „Wir können uns immer darauf verlassen, dass sie uns weiterhelfen.“

Cloudflare-Lösungen ermöglichen es mogenius, zu skalieren und dem Automatisieren der Verwaltung von Cloud-Infrastruktur volle Aufmerksamkeit zu schenken. „All die Aufgaben intern zu verwalten, die Cloudflare für uns übernimmt, würde mindestens 20 Prozent unserer Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Lepsky. „Dank Cloudflare können wir uns darauf konzentrieren, die Cloud-Entwicklung und die Bereitstellung von Pipelines für unsere Kunden zu optimieren.“ Durch ihre Zusammenarbeit bieten mogenius und Cloudflare Optimierung und Automatisierung auf jeder Ebene der cloudbasierten Entwicklungsinfrastruktur.