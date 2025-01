Karma Insurance bereitet sich darauf vor, den kanadischen Versicherungsmarkt aufzurühren. Mit dem Cloudflare-Netzwerk bietet das Unternehmen seinen Kunden hohe Performance und Online-Sicherheit. Karma Insurance ist ein neu gegründetes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Quebec (Kanada). Es wurde in der festen Überzeugung gegründet, dass der Abschluss von Versicherungen einfach und transparent sein sollte. Um diese Mission zu erfüllen, hat Karma Insurance eine Online-Plattform aufgebaut, auf der Kanadier ohne Versicherungsmakler Lebensversicherungen finden und abschließen können, und die dennoch die volle Beratung und Unterstützung eines Maklers mit umfassendem Service bietet.

Die Herausforderungen von Karma Insurance: Gewährleistung hoher Performance und Sicherung der Kundendaten

Wie bei jedem Startup-Unternehmen sind die Ressourcen nicht unbegrenzt. Da man technisch versiert war, entwickelte man bei Karma Insurance eine komplexe Strategie für die Bereitstellung der Infrastruktur, stellte jedoch bald fest, dass die für die Durchführung dieses Plans erforderlichen Ressourcen die Entwicklung des Kerngeschäfts behindern würden. Karma Insurance brauchte daher eine Ersatzlösung. Martin Bailey – CTO, Geschäftsführer und Mitbegründer von Karma Insurance – erklärt: „Zu unseren Anforderungen gehörten kanadische Rechenzentren, DNSSEC, Strict SSL, IPv6, HTTP/2, authentifizierte Origin-Pulls, eine transparente Firewall und anpassbares Caching.“

Die Lösung von Karma Insurance: eine fortschrittliche Lösung von einem einzigen Anbieter mit Präsenz in Kanada

Karma Insurance war auf der Suche nach einer Lösung von einem einzigen Anbieter mit Präsenz in Kanada sowohl für Web-Performance als auch für Sicherheit. „Wir haben Amazon AWS, Microsoft Azure, Sucuri und Incapsula in Betracht gezogen“, so Bailey. „Im letzten Jahr hatte keiner dieser Dienste eine starke Präsenz in Kanada, und heute sind sie meistens auf eine Stadt beschränkt. Sie zielen entweder auf reine CDN-Funktionalität oder auf eine reine WAF ab, ohne die nahtlose Integration von DNSSEC-Management und transparenter Proxyfunktion.“ Aber Cloudflare erfüllte diese Anforderungen.

Die Sicherheitssuite von Cloudflare sorgte für den nötigen Schutz und gleichzeitig für die Einhaltung der Vorschriften. Bailey erklärt, dass „wir als Versicherungsmakler nachweisen müssen, dass wir angemessene Maßnahmen ergreifen, um unberechtigten Zugriff auf unsere Daten zu verhindern. Dadurch, dass wir Cloudflare als einzigen Nutzer unserer privaten Cloud zugelassen haben, konnten wir ganze Klassen von Angriffsvektoren eliminieren. Dadurch ist unsere Sicherheit jetzt deutlich leichter nachzuweisen.“ Zusätzlich boten die Rechenzentren von Cloudflare in Montréal, Toronto und Vancouver einen regulatorischen Vorteil: „Unsere Kunden schätzen es sehr, dass ihre Daten in einem einzigen Hoheitsgebiet verbleiben. So können wir die Vorschriften einhalten“, so Bailey.

Im Hinblick auf Performance bemerkte Karma Insurance nach dem Wechsel zu Cloudflare sofortige Verbesserungen. Bailey erklärt: „Bei unserem größten US-Konkurrenten treten API-Verzögerungen von bis zu 5 Sekunden auf, wenn ein Schieberegler auf seiner Website bewegt wird. Da wir unsere Angebots-API cachefähig konzipiert haben, können wir mit dem Cloudflare-CDN am Netzwerkrand solche Latenzen auf den 20-ms-Bereich reduzieren. Das ist ein enormer Vorteil für unsere Nutzererfahrung. Unsere anfänglichen Tester fragten uns immer wieder, ob sie echte Live-Daten sehen, weil die Informationen sofort auftauchten.“

Diese Schieberegler auf der Website von Karma Insurance reagieren scheinbar sofort, obwohl sie Live-Daten von mehreren Versicherungsgesellschaften abrufen.

Bailey ergänzt: „Cloudflare erfüllt alle unsere technischen Anforderungen in einem benutzerfreundlichen Paket mit Platz für unser hoffentlich schnelles Wachstum.“